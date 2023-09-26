Експерт розповів, скільки у Росії залишилось ресурсів, щоб продовжувати війну

Роман Світан наголосив, що найоптимальніший варіант - це введення санкцій і їх збереження.

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Світан розповів, скільки Росія має ресурсів, щоб продовжувати війну / колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Романом Світаном. Спілкуючись із читачами, він розповів, скільки років ще Росія здатна підтримувати війну нинішньої інтенсивності.

Світан зазначив, що усе залежить від запроваджених санкцій і їх тиску. Якщо вводити санкції, а потім їх знімати, то, звісно, нічого з Росією не станеться.

"Ввели санкції, а потім їх зняли з основних гаманців Путіна, наприклад, Абрамовича і далі за списком. Ввести-зняти, ввести-зняти - це не спосіб опустити економіку Росії. Це спосіб трохи її потрусити, не більше того. Шторм пройшов і вона відновилася", - пояснив він.

Експерт наголосив, що оптимальний варіант - це введення санкцій і їх збереження.

"А всім цим нашим спецам, які хочуть вибити для Росії зняття санкцій, потрібно відсікати руки по самі продукти по 17 гривень. Тоді будуть хоч якісь дієві механізми по придушенню російської економіки і російського оборонпрому. А якщо піднімати питання зернових угод, зняття санкцій із банків і підключення їх назад до SWIFT, то Росія зможе сотні років вести бойові дії малої інтенсивності без особливих проблем для своєї економіки, оборонної промисловості і людських ресурсів", - заявив Світан.

Військовий експерт вважає, що тут усе залежить від нас і наших партнерів.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

Нагадаємо, що військовий експерт розкрив, чи можуть заморозити війну в Україні. Світан наголосив, що на заморозку і проведення нового кордону жоден розсудливий політик зараз не піде. Тому що тоді точно буде застосована 111 стаття.

Світан приголомшив прогнозом, що війна з Росією може тривати ще 10 років. Однак він не виключає, що інтенсивність боїв буде змінною. Але вести бойові дії ЗСУ однозначно будуть до виходу на державний кордон.

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