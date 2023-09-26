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3 дні перетворилися на 3 роки: в РФ видали ганебну заяву про терміни війни

Ангеліна Підвисоцька
26 вересня 2023, 18:22 оновлено 26 вересня, 18:34
Росія готується до війни з Україною до 2025 року, каже міністр оборони країни-агресора.
Шойгу, ВСУ
РФ готується до війни до 2025 року / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот з відео

Росія ганебно пересуває терміни "досягнення цілей". Через те, що вони не змогли "взяти Київ за три дні", Москва намагається не програти до 2025 року. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - сказав Шойгу.

Він також видав маячню про те, що Україна нібито "самознищується" і Захід нібито "допомагає" в цьому.

відео дня

"США та їхні союзники продовжують озброювати ЗСУ, а київський режим кидає ненавчених солдатів у безглузді штурми на забій. Такі цинічні дії Заходу та їхніх поплічників у Києві лише підштовхують Україну до самознищення", - нахабно сказав Шойгу.

Нагадаємо, що Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не повинен звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, підкреслив ексспецпредставник Держдепу.

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Кім зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну і військову підтримку Росії.

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війна в Україні вторгнення Росії Сергій Шойгу Росія
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