Скільки грошей Путін витрачає на війну з Україною: у Зеленського шокували сумою

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у 2024 році російський диктатор Володимир Путін вирішив витратити на армію рекордну суму - мова йде про трильйони рублів.
Як написав Єрмак у своєму Telegram-каналі, що вперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету РФ. Фактично 39% федерального бюджету піде на війну.
"Божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів", - написав він.відео дня
Керівник ОПУ зазначив, що країна-агресорка робить ставку на війну і готова вкладати все, що має у вбивство українців. На тлі цього Єрмак наголосив, що Україні потрібно більше озброєнь.
"Потрібно знищити російський ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети і ударні БПЛА, а також техніку", - написав він.
Єрмак також переконаний, що з такими витратами у РФ немає шансів уникнути економічного краху. Санкції повинні його пришвидшити - закласти основи занепаду, вважає він.
Нагадаємо, що Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора. Експерт наголосив, що російські еліти вже не єдині та мріють прикрити лавочку зі спробами Путіна відродити Російську імперію і захопити Україну.
Жданов розповів, чому Путін так прагне в обійми Китаю і Кореї. Російська агресорська армія потребує переоснащення та зміцнення. І тому, каже Олег Жданов, Путін змушений шукати допомоги Китаю через КНДР.
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