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Скільки грошей Путін витрачає на війну з Україною: у Зеленського шокували сумою

Юлія Куришко
26 вересня 2023, 11:36 оновлено 26 вересня, 11:36
Країна-агресорка Росія робить ставку на війну і готова вкладати все, що має у вбивство українців, вважає Єрмак.
Скільки грошей Путін витрачає на війну з Україною: у Зеленського шокували сумою
Скільки Путін витрачає на війну з Україною / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: відео

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у 2024 році російський диктатор Володимир Путін вирішив витратити на армію рекордну суму - мова йде про трильйони рублів.

Як написав Єрмак у своєму Telegram-каналі, що вперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету РФ. Фактично 39% федерального бюджету піде на війну.

"Божевільний Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів", - написав він.

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Керівник ОПУ зазначив, що країна-агресорка робить ставку на війну і готова вкладати все, що має у вбивство українців. На тлі цього Єрмак наголосив, що Україні потрібно більше озброєнь.

"Потрібно знищити російський ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети і ударні БПЛА, а також техніку", - написав він.

Єрмак також переконаний, що з такими витратами у РФ немає шансів уникнути економічного краху. Санкції повинні його пришвидшити - закласти основи занепаду, вважає він.

Скільки грошей Путін витрачає на війну з Україною: у Зеленського шокували сумою
Єрмак розкрив суми, які Росія витрачає на війну / скріншот: Telegram

Нагадаємо, що Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора. Експерт наголосив, що російські еліти вже не єдині та мріють прикрити лавочку зі спробами Путіна відродити Російську імперію і захопити Україну.

Жданов розповів, чому Путін так прагне в обійми Китаю і Кореї. Російська агресорська армія потребує переоснащення та зміцнення. І тому, каже Олег Жданов, Путін змушений шукати допомоги Китаю через КНДР.

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війна в Україні Володимир Путін гроші
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