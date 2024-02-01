У Росії визнали втрату катера 'Івановець': стала відома доля екіпажу

Деякі члени екіпажу внаслідок удару ЗСУ, схоже, "зникли безвісти".

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По кораблю щонайменше тричі вдарили безпілотники / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео ГУР

Провоєнні російські пабліки підтверджують втрату ракетного катера "Івановець", про знищення якого звітувала раніше ГУР.

Повідомляється, що "судно було спіймано в пастку" за 9 км від входу в озеро Донузлав Чорноморського району. Загалом росіяни нарахували три атаки по кораблю українськими безпілотниками, останню - "контрольну" - було здійснено о 03:47.

Уже за 15 хвилин екіпаж припинив "боротьбу за живучість" судна і почав евакуацію.

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Водночас провоєнні Телеграм-канали звертають увагу, що, за внутрішньо офіційними даними, врятувати вдалося 32 людей, одного з членів із важким пораненням госпіталізували, тоді як загалом екіпаж "Івановця" становить 39 осіб.

Удар по кораблю Івановець

Раніше ГУР звітувала про знищення російського ракетоносія "Івановець" біля берегів Криму.

Удар по катеру здійснювали безекіпажні безпілотники в ніч на 1 лютого, унаслідок атаки корпус "Івановця" зазнав ушкоджень, несумісних із подальшим рухом, - дав крен на корму і затонув.

Вартість знищеного корабля оцінюють приблизно від 60 до 70 мільйонів доларів.

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