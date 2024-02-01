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У Росії визнали втрату катера "Івановець": стала відома доля екіпажу

Яна Ставська
1 лютого 2024, 15:04
Деякі члени екіпажу внаслідок удару ЗСУ, схоже, "зникли безвісти".
У Росії визнали втрату катера 'Івановець': стала відома доля екіпажу
По кораблю щонайменше тричі вдарили безпілотники / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео ГУР

Провоєнні російські пабліки підтверджують втрату ракетного катера "Івановець", про знищення якого звітувала раніше ГУР.

Повідомляється, що "судно було спіймано в пастку" за 9 км від входу в озеро Донузлав Чорноморського району. Загалом росіяни нарахували три атаки по кораблю українськими безпілотниками, останню - "контрольну" - було здійснено о 03:47.

Уже за 15 хвилин екіпаж припинив "боротьбу за живучість" судна і почав евакуацію.

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Водночас провоєнні Телеграм-канали звертають увагу, що, за внутрішньо офіційними даними, врятувати вдалося 32 людей, одного з членів із важким пораненням госпіталізували, тоді як загалом екіпаж "Івановця" становить 39 осіб.

У Росії визнали втрату катера 'Івановець': стала відома доля екіпажу

Удар по кораблю Івановець

Раніше ГУР звітувала про знищення російського ракетоносія "Івановець" біля берегів Криму.

Удар по катеру здійснювали безекіпажні безпілотники в ніч на 1 лютого, унаслідок атаки корпус "Івановця" зазнав ушкоджень, несумісних із подальшим рухом, - дав крен на корму і затонув.

Вартість знищеного корабля оцінюють приблизно від 60 до 70 мільйонів доларів.

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