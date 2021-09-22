Шефір в шоковому стані, його відвезли в безпечне місце - Арахамія

22 вересня невідомі обстріляли авто Сергія Шефіра , він не постраждав / УНІАН

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія у Верховній Раді Давид Арахамія підтвердив факт нападу на Сергія Шефіра - першого помічника президента Володимира Зеленського.

За його словами, він вже поспілкувався телефоном з Шефіром – той перебуває в шоковому стані та вважає, що стріляли саме в нього. Мовляв, злочинці могли не побачити, що за кермом перебуває водій, а не сам Шефір, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Арахамія зазначив, що Шефір дуже часто їздить за кермом авто: в половині випадків сам, в половині випадків - з водієм. Цього разу за кермом Audi А-8 був водій. Чоловік дістав три кульових поранення і госпіталізований у Феофанію.

Голова голови фракції СН зазначив, що Шефіра відвезли в безпечне місце.

Обстріл авто Сергі'я Шефіра - що відомо:

Замах на Сергія Шефіра стався на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

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Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Постраждав водій авто - він дістав три кулі.

У МВС України уточнили, що в автомобіль Шефіра потрапило понад 10 куль. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників.

Всіх, у кого є яка-небудь інформація про обставини замаху на життя двох громадян України, просять повідомляти в поліцію на лінію 102.

В Офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.