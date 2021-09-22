Подробиці замаху на Шефіра: стріляли з автомата, водій дістав три кулі

Сам Сергій Шефір не постраждав / Фото: Телекритика

У середу, 22 вересня, біля села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області обстріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранений водій машини.

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела. За даними видання, в машину стріляли автоматною чергою.

Постраждав водій першого помічника президента, йому надають медичну допомогу на місці події.

Сам Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці оголосили спецоперацію "Сирена".

Про те, що на радника президента було скоєно напад, повідомив і нардеп Євген Шевченко. За його словами, водій політика - при смерті.

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"Водій дістав три кулі. Зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Шефір живий, не поранений", - сказав нардеп.

Тим часом опубліковано перші фото з місця інциденту.

Фото Інсайдер UA

Фото Інсайдер UA

Фото Інсайдер UA

В МВС України уточнили, що напад стався в середу близько 10 години ранку. В автомобіль Шефіра потрапило понад 10 куль. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників. Всіх, у кого є будь-яка інформація про обставини замаху на життя двох громадян України, просять повідомляти в поліцію на лінію 102.

На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.

Як відомо, зараз президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує голова Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники ОП.

Як повідомляв Главред, 20 вересня в місті Вишгород (Київська область) п'яний чоловік на елітному автомобілі намагався сховатися від копів і вів по них стрільбу з пістолета.