Більше десятка пострілів і спроба вбивства: у Зеленського заявили про замах на Шефіра

Стрілянина по машині Шефіра - це спроба його демонстративного вбивства, - Офіс президента / УНІАН

У Офісі президента підтвердили замах на помічника президента України Сергія Шефіра. По машині стріляли більше десяти разів, що свідчить про спробу демонстративного вбивства соратника команди Володимира Зеленського. Напад пов'язується з політикою глави держави, спрямованою на зниження впливу великого бізнесу на політичні процеси в країні, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

У коментарі Вести він розповів про те, що в автомобіль Шефіра було зроблено більше десятка пострілів. За його словами, це чітко свідчить про спробу вбивства помічника глави держави. Важке поранення отримав водій транспортного засобу.

"Так, дійсно, сьогодні був обстріляний автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Важко поранено водія. Всього в машину було зроблено більше десятка пострілів. Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди", - вважає Подоляк.

Співробітник президентської адміністрації сказав, що поліція проводить всі необхідні заходи для того, щоб знайти злочинців. В області вже оголосили план Перехоплення. Замах на Шефіра пов'язується з політикою Зеленського, спрямованою на зниження впливу великого бізнесу на політику в Україні, який працює на зовнішні сили.Читайте такжеШефір в шоковому стані, його відвезли в безпечне місце - Арахамія

"Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для упіймання злочинців. У Київській області оголошено план Перехоплення. Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на суттєве зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів", - додав Подоляк.

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Крім того, в ОП вважають, що замах на Шефіра є демонстрацією тимчасового об'єднання "напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів", які мають намір протистояти боротьбі з тіньовою економікою, олігархами і судовою реформою. Такі групи, на його думку, фактично перейшли в атаку.

"Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримініальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їх безбідному існуванню. Не маючи громадської підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування", - уточнив радник глави ОП.

Також він додав, що Банкова проводитиме подальшу політику щодо змін в державі і має намір реалізовувати ще більш жорсткі "антиолігархічні" і "антикримінальні" ініціативи.

"Ми підкреслюємо, що політика президента, спрямована на фундаментальну трансформацію держави залишиться незмінною, а безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть ще більш жорсткі антиолігархічні та антикримінальні рішення влади", - підкреслив Михайло Подоляк.

Замах на Сергія Шефіра

У середу, 22 вересня, неподалік від села Лісники у Києво-Святошинському районі Київської області було обстріляно автомобіль Сергія Шефіра - першого помічника президента України Володимира Зеленського.

В результаті замаху важке поранення отримав водій помічника президента. Сам Сергій Шефір не постраждав.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Поліцейські працюють над пошуком злочинців і просять осіб, які володіють інформацією про замах, повідомити відомості правоохоронцям.