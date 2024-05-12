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Щоб захистити Україну: в одній з країн НАТО запропонували несподіване рішення

Яна Ставська
12 травня 2024, 14:34оновлено 12 травня, 15:15
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Україна все ще потребує західних комплексів ППО для відбиття атак росіян.
Щоб захистити Україну: в одній з країн НАТО запропонували несподіване рішення
НАТО посилює риторику щодо Росії / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

У Німеччині вже на офіційному рівні пропонують захищати Україну від атак дронів Росії засобами країн НАТО. Ідеться про ППО Польщі або Румунії для "прикриття" неба над Заходом України.

Як пише DW, такого розвитку не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені".

Ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням систем ППО Альянсу належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

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Це, на думку експертного кола, дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, своєю чергою, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.

Ідея прикрити частину українського неба нібито доповнює слова Макрона про можливу відправку в Україну західних військ, пишуть німецькі ЗМІ.

Війна в Україні - Захід посилює риторику щодо Росії

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.

До цього французький президент Еммануель Макрон заявляв про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.

При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

Як писав Главред, раніше командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі. За його словами, у його країни для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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