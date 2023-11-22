ЄС готує план надання Україні зброї та зобов'язань з безпеки - Bloomberg

Журналісти західного новинного агентства Bloomberg стверджують, що дізналися зміст проєкту зобов'язань Євросоюзу перед Україною.

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Згідно рамкового проєкту, пропозиції Євросоюзу для України будуть ретельно прописані / Колаж фото УНІАН і Defence Express

Європейський союз представив країнам-членам блоку проєкт плану для надання Україні довгострокових зобов'язань з безпеки, який включає в себе механізм довгострокової військової підтримки. Про це повідомляє західне новинне агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Як пишуть журналісти, проєкт документа обговорюватимуть цього тижня посли ЄС, а в грудні — лідери блоку. Також він стане основою для консультацій Києва та країн Великої сімки.

Згідно з рамковим проєктом, пропозиції Євросоюзу для України будуть наступні:

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"передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні", який мобілізує європейську оборонну промисловість;

забезпечення підготовки ЗСУ;

посилення співпраці з українською оборонною промисловістю для нарощування потенціалу та узгодження стандартів;

посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також потужній дезінформації;

підтримка зусиль з розмінування та подолання забруднення, яке викликане вибухонебезпечними залишками;

допомога в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу в ЄС, а також посилення здатності України контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів і протидіяти будь-якому незаконному обігу;

підтримка енергетичного переходу країни та зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідувальною інформацією та супутниковими знімками.

У чернетці документа нібито йдеться про те, що допомога з передачею зброї ЗСУ триватиме через Європейський фонд миру — той самий механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те, що вони постачають Україні.

Однак початковий план ЄС щодо виділення 20 млрд євро протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни блоку, в тому числі Німеччина, не змогли домовитися про умови, заявив журналістам один з дипломатів Євросоюзу.

Членство України в Євросоюзі - що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 8 листопада очікується рішення Єврокомісії щодо виконання Україною семи конкретних рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Також Зеленський заявляв, що сподівається розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього року.

Раніше повідомлялося, що Україна успішно виконала чотири з семи важливих критеріїв, які супроводжують процес надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

Як повідомляв Главред, політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагатиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання Угорських вимог, особливо щодо закону Про освіту.

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