У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: ймовірно атака балістичними ракетами

За попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням з південного напрямку.

https://glavred.net/ukraine/u-zaporizhzhi-prolunali-potuzhni-vibuhi-ymovirno-ataka-balistichnimi-raketami-10518862.html Посилання скопійоване

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: map.ukrainealarm

Сьогодні, 21 листопада, ввечері в у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляють, що у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Про вибух у Запоріжжі повідомили приблизно о 20 годині 44 хвилини. На той момент у місті вже лунали сигнали повітряної тривоги. У моніторингових Telegram-каналах повідомили, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням з південного напрямку.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко підтвердив атаку на місто. Він зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.

відео дня

РФ атакувала Запоріжжя / скріншот: t.me/zoda_gov_ua

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 21 листопада РФ завдала нового удару ракетами та дронами. Російські війська вночі випустили по території України 11 дронов-камікадзе Шахед і 5 ракет двох типів. Сили ППО України збили 10 дронів і одну ракету.

19 листопада у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги в Україні. Безпілотники запустили декількома групами із різних напрямків - постійно змінювали вектори руху за маршрутом.

У Хмельницькій області вночі 17 листопада лунали вибухи. Регіон атакували ворожі безпілотники. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Про постраждалих не повідомляли.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.