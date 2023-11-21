У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: ймовірно атака балістичними ракетами

Сьогодні, 21 листопада, ввечері в у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повідомляють, що у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.
Про вибух у Запоріжжі повідомили приблизно о 20 годині 44 хвилини. На той момент у місті вже лунали сигнали повітряної тривоги. У моніторингових Telegram-каналах повідомили, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням з південного напрямку.
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко підтвердив атаку на місто. Він зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.
Ракетна атака РФ по Україні
Нагадаємо, що 21 листопада РФ завдала нового удару ракетами та дронами. Російські війська вночі випустили по території України 11 дронов-камікадзе Шахед і 5 ракет двох типів. Сили ППО України збили 10 дронів і одну ракету.
19 листопада у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги в Україні. Безпілотники запустили декількома групами із різних напрямків - постійно змінювали вектори руху за маршрутом.
У Хмельницькій області вночі 17 листопада лунали вибухи. Регіон атакували ворожі безпілотники. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Про постраждалих не повідомляли.
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