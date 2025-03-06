Згоріло понад 2 тисячі посилок: РФ прицільно атакувала термінал Нової пошти

Внаслідок ворожого удару загинув співробітник компанії, йому було 32 роки.

https://glavred.net/ukraine/sgorelo-bolee-2-tysyach-posylok-rf-pricelno-atakovala-terminal-novoy-pochty-10645040.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по терміналі Нової пошти / Колаж: Главред, фото МВС

Основне:

Ворог атакував ударним безпілотником місто Суми

Через атаку був знищений термінал Нової пошти, загинув чоловік

Близько 2576 посилок, які були на території термінала, згоріли

У ніч на 6 березня, російська армія атакувала "Шахедами" місто Суми. Внаслідок удару знищено термінал Нової пошти. Про це пише пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що через ворожу атаку загинув співробітник компанії-підрядника.

відео дня

"Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа. 2576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - пишуть у компанії.

Співробітники попереджають про затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

У МВС підтвердили удар окупантів по складських приміщеннях на околиці Сум.

"Загинув чоловік, який за попередньою інформацією, працював охоронцем", - написали у Міністерство внутрішніх справ.

Кореспондентка Главред передає, що загиблому було 32 роки.

У ДСНС додали, що внаслідок атаки РФ пошкоджені транспортні засоби. Рятувальники ліквідували пожежу, площею близько 500 кв. м.

Наслідки прицільного удару РФ по терміналу пошти - дивіться відео:

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітку. Крім готелю, понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 людина дістала поранення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по готелю у Кривому Розі. Він написав, що буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів.

Також у ніч на 6 березня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Під удар потрапив житловий район міста. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибух прогримів близько 03:50 у Салтівському районі, було зафіксовано "приліт" ворожого дрона по житловій багатоповерхівці. Двоє людей постраждали - в обох гостра реакція на стрес.

Читайте також:

Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред