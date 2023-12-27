20 відсотків російського флоту вже немає – Данілов

За словами секретаря РНБО, дуже великі та важливі події відбувалися в Чорному морі.

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Олексій Данілов розповів про втрати російського флоту / Колаж: Главред, фото: РНБО, Telegram

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 20% флоту Росії "вже не існує". Про це він сказав в інтерв'ю виданню Голос Америки.

"Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Але паралельно з цим процесом, відбувалися дуже великі та важливі події в Чорному морі. Щодо цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає", - сказав він.

Данілов уточнив, що мова йде не про "шаланди на 5-30 осіб".

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"Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року знаменитий флагман Чорноморського флоту "Москва". І те, що сталося сьогодні (26 грудня, – ред.) вночі – яскраве підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму. І для нас він є вкрай важливим, як і решта наших територій", - сказав секретар РНБО.

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

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