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6 кораблів та майже 700 окупантів: в ВМС розповіли про успішні удари по флоту РФ

Юрій Берендій
5 січня 2024, 12:34
В ВМС ЗСУ розповіли нові деталі про знищення кораблів Чорноморського флоту у 2023 році.
6 кораблів та майже 700 окупантів: в ВМС розповіли про успішні удари по флоту РФ
Сили оборони торік знищили щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У минулому році Сили оборони України знищили принаймні шість кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ, а також до 700 окупантів, які перебували на цих суднах. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, у коментарі Укрінформу.

Серед знищених суден варто відзначити великі десантні кораблі "Мінськ" і "Новочеркаськ". Також, за його словами, важливим досягненням є знищення дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону", який як і ВДК "Мінськ" був атакований в сухому доку Севастопольського морського заводу. Відновлення цього човна, на думку Плетенчука, буде надто коштовним і неефективним.

Поміж інших знищених суден були кілька каркасних катерів типу "Тунець" разом з їхнім особовим складом.

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"Не менш важливим є ураження малого ракетного корабля проєкту Каракурт, який мав назву "Аскольд". Його було уражено на заводі "Залив" у Керчі. Зараз його підняли з води на причал і, скоріш за все, намагаються зрозуміти, чи варто відновлювати. Це 1 з 5 запланованих малих ракетних кораблів цього проєкту, який мав отримати Чорноморський флот РФ", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що серед пошкоджених суден були і десантні катери типу "Серна" або "Акула".

Речник Військово-морських сил ЗСУ відповідаючи на питання про ватрати серед особового складу Чорноморського флоту РФ зазначив, що йдеться про сотні окупантів, оскільки на одному лише крейсері "Москва" було 500 осіб. Найменша кількість екіпажу була на "тунцях" – до 10 осіб. В цілому, кількість загиблих моряків може сягати 700 осіб, але підтвердженої інформації про це немає, зауважив Плетенчук.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України 26 грудня знищили військовий корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії.

Військовий аналітик Bild Юліан Репке вважає, що Крим став "ахілесовою п'ятою для Путіна".

За висновками генерала Бундесверу у відставці Ерхарда Бюлера, удар ЗСУ по кораблю "Новочеркаськ" свідчить про наявність у України ракет з дальністю польоту від 400 до 560 км. Він припускає, що Київ може мати в арсеналі ракети Storm Shadow з дальністю польоту понад 500 км, які, можливо, отримані від Британії.

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війна в Україні Чорноморський флот
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