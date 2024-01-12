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"Доведеться піклуватися про росіян": Буданов дорікнув "втомленому від війни" Заходу

Альона Вороніна
12 січня 2024, 15:56
Голова ГУР нагадав західним країнам, що Росія є загрозою не лише для України, а й для інших держав.
Кирилл Буданов, украинские военные
Буданов дорікнув "втомленому від війни" Заходу/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Тим, хто за кордоном вважає, що втомився від війни в Україні, "доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території".

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Le Monde. Він зазначив, що війна країни-агресорки Росії проти України почалася 10 років тому, і вже майже два роки триває повномасштабна війна, тому втома проявляється на різних рівнях – як на індивідуальному, так і на суспільному.

"Я не критикую, це цілком пояснюване явище. Головне – знайти рішення, і ми їх вчасно знайшли", — сказав Буданов.

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Голова ГУР зазначив, що РФ веде війну не тільки проти України, а й проти НАТО, про що з самого початку стверджує російська пропаганда.

"Щодня читаю російські [секретні] доповіді й звіти, які циркулюють різними каналами. У кожному з них йдеться про "удари по базах НАТО", уточнюється, що там було "50 поляків", "30 французів" і так далі. Вони знають, що це неправда, але передають саме цю інформацію", – сказав очільник Головного управління розвідки.

Він додав, що російські полонені були дуже здивовані, не побачивши в Україні жодного солдата НАТО, адже вони думали, що саме проти військових Північноатлантичного альянсу вони прийшли воювати, а Україна є тільки першим етапом.

Також Буданов наголосив, що запроваджених Заходом санкцій проти РФ недостатньо. Він зазначив, що обмеження повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.

Голова ГУР також наголосив, що Україні важливо зараз отримати більшу кількість снарядів і артилерійських систем.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у РФ проблеми зі штурмами – на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників. Країна-агресорка Росія перекинула на лівобережжі Дніпра на Херсонщині більше морських піхотинців і десантників.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися біля Вербового – вдалося відбити частину території. Українські військові відбивають атаки окупантів на Запорізькому напрямку. Біля Вербового вдалося відбити півкілометра території.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ. Він пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки російських окупантів по Україні лише посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити, наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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війна в Україні вторгнення Росії Кирило Буданов
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