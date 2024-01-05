ГУР поранило 'знакову особу': Буданов прокоментував рейд у Бєлгородській області РФ

Під час проведення операції розвідників на території Бєлгородської області вдалося завдати росіянам значних втрат в живій силі, серед яких є "знакова особа".

https://glavred.net/ukraine/gur-ranilo-znakovoe-lico-budanov-prokommentiroval-reyd-v-belgorodskoy-oblasti-rf-10530992.html Посилання скопійоване

Буданов розповів про рейд у Бєлгородській області РФ / Колаж: Главред, фото: скрин, УНІАН

Під час операції українських розвідників на території Бєлгородської області вдалося завдати ворогові втрат. Один з тяжко поранених був важливою фігурою в РФ. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою.Одразу ж (росіяни, - ред.) запросили гелікоптер для його евакуації прямо на місці", - розповів Буданов.

Керівник ГУР не розголошував конкретних деталей операції. Однак він підкреслив, що це була звичайна операція для їхнього військового підрозділу. Він також зауважив, що в умовах відкритої війни, яку Росія веде проти України, не варто дивуватися подібним військовим діям.

відео дня

"Знову ж таки повертаюся до того, що я сказав - у нас відкрита війна, і нема чому дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує її у себе. Що, зрештою, і відбувається", - підсумував він.

Атаки у Бєлгороді

Нагадаємо, Українські військові провели рейд в Бєлгородській області проти терористичних військ РФ. Вони замінували дорогу та атакували взводний опорний пункт росіян.

Також увечері 4 січня у російському місті Бєлгороді пролунали вибухи, які чули місцеві жителі. Губернатор області повідомив, що системи ППО збили 10 повітряних цілей. Унаслідок вибухів постраждали двоє росіян.

Як раніше повідомляв Главред, 30 грудня, Cили безпеки вдарили ракетами по військових об'єктах в російському Бєлгороді. Військові здійснили атаку у відповідь на обстріли міст України та вбивство мирних жителів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.