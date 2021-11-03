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Сертифікат не підробляла, але акцію підтримує: Савченко заявилася на мітинг антивакцинаторів

3 листопада 2021, 11:34

Екс-нардеп прокоментувала вручення їй підозри за використання підробленого сертифіката про вакцинацію.

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Надія Савченко на мітингу антивакцинаторів / скріншот з відео

У середу, 3 листопада, в Києві біля Верховної Ради зібралися противники вакцинації від коронавірусу. На мітинг під будівлю парламенту також прийшла екснардеп Надія Савченко.

"Держава порушує права людини: право на роботу, на освіту. Кожен має право вільно пересуватися по країні, це право порушено. За Всі права людини, які порушені потрібно боротися. Дана акція абсолютно мирна та адекватна", - заявила Савченко в коментарі виданню "Страна", додавши, що підтримує акцію.

Також колишній політик прокоментувала вручення їй та її сестрі Вірі Савченко, підозри за використання підробленого сертифіката про вакцинацію.

читайте також2 роки позбавлення волі або штраф: за Надію Савченко та її сестру взялося МВС"Ніякого документа крім закордонного паспорта громадянина України не було. Все інше, ПЛР-тест, якийсь сертифікат, це не документи які регламентується законами України. Мета цієї справи - залякати народ за допомогою притягнення до відповідальності публічної людини. Точно можу сказати, що ніяких підроблених документів ми не замовляли, не виготовляли, не купували і не використовували", - розповіла Савченко.

Сестри Савченко та підроблений сертифікат

Екс-нардеп Надія Савченко і її сестра Віра намагалися потрапити в Україну через підроблені Covid-сертифікати про вакцинацію.

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Пізніше у своє виправдання Савченко заявила, що інформація про здоров'я знаходиться під захистом держави, і ніхто не має права розголошувати цю інформацію, а при перетині кордону ніхто не має права вимагати від людей неіснуючі документи.

Минулого тижня Надії Савченко вручили підозру за використання підробленого covid-сертифіката, з яким вони намагалися потрапити в Україну.

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Автор: Сергій Кущ
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вакцинація Надія Савченко
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