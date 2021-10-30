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2 роки позбавлення волі або штраф: за Надію Савченко та її сестру взялося МВС

30 жовтня 2021, 17:11

Сестри Савченко попалася з підробленими COVID-сертифікатами.

Надія Савченко
Екснардепу вручили підозру / УНІАН

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що ексдепутату Надія Савченко та її сестра Віра отримали підозру за використання підробленого COVID-сертифіката, з яким вони намагалися потрапити в Україну.

"Хочу підкреслити, що всі, хто порушує закон, повинні бути готові понести відповідальність! Незалежно, Ви Герой України, або екс-нардеп, або просто громадянин", - повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

читайте також"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий covid-сертифікатГлава відомства також нагадав, що охочих купити підроблені сертифікати, ПЛР-тести або зробити їх копію в спеціалізованих програмах "залишить відбиток на всьому вашому майбутньому".

"Подумайте, скільки буде виникати проблем з роботодавцями, які будуть бачити, що ви судимі раніше? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через таке рішення",- написав Монастирський.

Затримання сестер Савченко

Екснардеп Надія Савченко та її сестра Віра намагалися потрапити в Україну через підроблені covid-сертифікати про вакцинацію. Жінки були затримані співробітниками Держприкордонслужби в аеропорту "Бориспіль" при перевірці документів про проходження вакцинації, які у них, за даними поліції, мали явні ознаки підроблених.

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Пізніше у своє виправдання Савченко заявила, що інформація про здоров'я знаходиться під захистом держави, і ніхто не має права розголошувати цю інформацію, а при перетині кордону ніхто не має права вимагати від людей неіснуючі документи.

"Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніякі сертифікати", - заявила екс-нардеп.

Варто зазначити, що за використання підроблених covid-сертифікатів в Україні передбачений штраф до 34 тисяч гривень або до 2 роки обмеження волі.

Автор: Сергій Кущ
viber
Надія Савченко ковід сертифікат
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