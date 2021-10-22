Сестри Савченко попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів - ЗМІ

Віра та Надія Савченко використали фейкові ковід-сертифікати / Фото УНІАН

Екснардеп Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів. Вони намагалися використати в аеропорту підроблені сертифікати про вакцинацію, щоби повернутися в Україну.

Як передає пресслужба київської поліції, днями в аеропорту Бориспіль під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 з явними ознаками підробки.

"Встановлено, що одна з фігуранток є колишнім народним депутатом. Інформацію про правопорушення передали в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання Сегодня з посиланням на власні джерела в МВС, мова йде про сестер Савченко.

Підроблені документи вилучено. До слова, дати народження жінок, зазначені в сертифікатах, збігаються. Надія Савченко – 11 травня 1981 року, Віра - 12 січня 1983 року.

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Фото facebook.com/pol.kyivregion

Фото facebook.com/pol.kyivregion

Порушено кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київської області. Вилучені документи направлено на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде ухвалено рішення про оголошення підозри фігуранткам.

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Як повідомляв Главред, на Харківщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося продажем фейкових ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Махінатори створили понад 40 тисяч підроблених довідок і близько 500 фейкових сертифікатів. Учасниками злочинних дій були 10 осіб, які використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ.

Підпільний бізнес приносив аферистам близько 4 мільйонів гривень щомісяця.