Савченко виправдалася за підроблений COVID-сертифікат в "Борисполі": "Ніде не визнано документом"

Віру і Надію Савченко затримали в аеропорту" Бориспіль " / УНІАН

Колишній народний депутат Надія Савченко заперечує звинувачення в підробці сертифіката про вакцинацію, з яким її спіймали в аеропорту "Бориспіль".

Екс-нардеп заявила, що інформація про здоров'я знаходиться під захистом держави, і ніхто не має права розголошувати цю інформацію, а при перетині кордону ніхто не має права вимагати від людей неіснуючі документи.

"Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів", - заявила Надія Савченко в ефірі телеканалу"Україна 24".

За її словами, якщо документ називають підробленим, це має бути підтверджено за допомогою порівняльної експертизи оригіналу документа.

читайте такожЕкс-нардеп Савченко зізналася, чим зараз заробляє на життя"Покажіть хоча б один оригінал документа, якщо це документ - що це таке, воно ніде не визнано документом. Покажіть оригінал. Всі ці папірці виглядають по-різному. Покажіть хоча б один оригінал, тоді зможете говорити про якісь підробки",- зазначила Савченко.

Реклама

На питання ведучого програми про те, чи робила вона щеплення від коронавірусу, відповідати вона відмовилася.

Затримання сестер Савченко

Екс-нардеп Надія Савченко та її сестра Віра намагалися потрапити в Україну через підроблені сертифікати вакцинації. Жінки були затримані співробітниками Держприкордонслужби в аеропорту "Бориспіль" при перевірці документів про проходження вакцинації, які у них, за даними поліції, мали явні ознаки підроблених.

Папери вилучено, за фактом їх використання відкрито кримінальне провадження за ст. 358 ККУ. Найближчим часом поліцією буде прийнято рішення про вручення підозри.

Яке покарання за підроблений covid-сертифікат в Україні

За використання підроблених сертифікатів - штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі;

Медпрацівникам — які вносять неправдиві відомості до баз даних, - штраф до 68 тис гривень або до 2 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посаду;

За виготовлення та продаж підроблених сертифікатів — штраф до 170 тис гривень або позбавлення волі до 3 років.

Варто зазначити, що в Україні відкрито майже 800 кримінальних справ за підроблені COVID-сертифікати. Про це розповів глава МВС Денис Монастирський.

Також він підкреслив, що поліція буде притягувати до відповідальності не тільки осіб, які підробляють, а й тих, хто замовив і користується такими сертифікатами.