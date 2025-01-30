Серйозний удар для РФ: БпЛА атакували станцію 'Дружба' в Брянській області - ЗМІ

Заграву спостерігали з боку селищ Мамай та Замішево.

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Прильот по нафтоперекачувальній станції "Новозибков" / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, NASA Firms

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На Брянську область РФ здійснено наліт БпЛА

Очевидці фіксують пожежу після атаки безпілотників

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область РФ була атакована БПЛА. Все виглядає так, що основною їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу "Дружба" поблизу міста Новозибков.

За даними очевидців та росЗМІ, спочатку у небі над містом прозвучали гучні вибухи, а згодом почалося займання в одному з районів.

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Підтвердження про сильний вибух з боку розподільчої станції нафтопроводу "Дружба" дали мешканці селище Мамай у Брянській області.

"Атакують безпілотниками Брянську область, очевидці повідомляють про пожежу в Новозибковому районі", – писали в мережі.

У Брянській області очевидці фіксують пожежу після атаки безпілотників / фото: тг-канал Главред

"NASA Firms підтверджує удар по нафтоперекачувальній станції "Новозибків" трубопроводу "Дружба" в Брянській області. Також поруч біля Унечі, Брянська Область, горить ще газовий або нафтовий об'єкт інфраструктури", - повідомив Телеграм-канал Exilenova+.

Водночас, як відзвітували у Міноборони РФ, вночі над регіоном нібито знищено 2 українські безпілотники.

Нафтоперекачувальна станція "Новозибков" є важливою ланкою магістрального нафтопроводу "Дружба", який є одним з найбільших у світі та забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Станція розташована в однойменному місті Новозибков (Брянська область, Росія) і відіграє ключову роль у підтримці безперебійного перекачування нафти.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 січня одразу у декількох областях Росії лунали вибухи, які супроводжувалися появою безпілотників. У Смоленській, Орловській, Нижегородській та інших областях було неспокійно.

Згодом стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії. Як виявилося, дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод.

Окрім цього, Сили оборони уразили НПС та ракетний арсенал РФ. Як зазначають ЗМІ, пролунало понад 20 вибухів, і навіть повідомлялось про евакуацію.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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