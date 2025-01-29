РФ під масованою атакою БПЛА: одразу у декількох областях лунають вибухи

У Смоленській, Орловській, Нижегородській та інших областях неспокійно.

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Наслідки вибухів у Нижегородській області / Колаж: Главред, фото: скріни з відео Exilenova+

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Здійснюється атака на НПЗ у Росії

Дрони атакували об'єкт у Нижегородській області

У ніч на 29 січня в місті Кстово Нижегородської області (Росія) сталися вибухи, які супроводжувалися появою безпілотників. За попередньою інформацією, було атаковано нафтопереробний завод, де згодом спалахнула пожежа.

Також десятки вибухів у Смоленській, Орловській та інших областях.

відео дня

Перші вибухи пролунали після опівночі. Жителі Кстово повідомляли про безпілотники, які літали в районі міста. Згодом російські ЗМІ та Telegram-канали повідомили про роботу систем ППО у регіоні.

Атаковано НПЗ в РФ / фото: тг-канал Главред

У мережі почали з'являтися відео пожежі, яка, за попередньою інформацією, виникла на території нафтопереробного заводу "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

НПЗ в РФ - інфографіка / Главред

Моніторингові канали припускають, що цей об'єкт міг бути ціллю дронової атаки.

За даними Telegram-каналу Mash, очевидці стверджують, що системи ППО збили кілька дронів, але уламки одного з них впали на територію підприємства, спричинивши пожежу.

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін підтвердив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки на територію промислової зони Кстово дійсно впали уламки безпілотника. За його словами, пожежу ліквідовують рятувальники, а постраждалих немає.

Вибухи в РФ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ. Удар по російському складу з дронами був нанесений ракетами Storm Shadow/SCALP.

Після ударів українських дронів також призупинив свою роботу Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у РФ. Підірвано нафтосховище і вантажну техніку.

Також нещодавно дрони атакували ціль в Калузькій області РФ. Внаслідок атаки сталася пожежа на нафтобазі в місті Людиново.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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