У Зеленського попередили про підготовку окупантами РФ масованих піхотних атак

Окупанти вже навчають солдатів, які можуть бути задіяні в масованих атаках, повідомив Михайло Подоляк.

/ ОПУ

Окупанти РФ планують проводити масовані піхотні атаки, схожі на ті, які Радянський Союз практикував під час Другої світової війни.

Про це заявив в інтерв'ю The New York Times радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що окупанти вже набрали та навчають солдатів, які можуть бути задіяні в масованих атаках піхоти.

На думку представника ОП це свідчить про те, що кремлівська верхівка відмовляється визнавати тактичні поразки і чіпляється за будь-які, навіть примарні, шанси змінити ситуацію на свою користь.

"Ми розуміємо, що вони будуть хотіти цього, реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, окупувати нашу державу. Я думаю, вони ще не кинули подібні думки", — додав Подоляк.

Ймовірні напрямки нових атак РФ

Радник глави ОП не виключив, що новий наступ РФ може відбутися не на Донбасі.

Він вважає, що атака може бути в напрямку Києва з боку Білорусі, також він не виключає атаки на південному напрямку.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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