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"Серйозна перешкода для ЗСУ": Резніков розповів про сотні кілометрів мінних полів

Аліна Дембіцька
13 серпня 2023, 18:46 оновлено 13 серпня, 18:46
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Глава українського оборонного відомства наголосив, що постачання обладнання для розмінування повинно бути швидким і систематичним.
Резников, ВСУ
Резніков розповів про сотні кілометрів мінних полів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Україна зараз є найбільш замінованою країною в світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

"Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках лінії фронту – до п’яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України", - сказав Резніков.

Як зазначив міністр оборони, на цьому етапі українського контрнаступу, ЗСУ критично не вистачає обладнання для розмінування.

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"Обладнання для розмінування давно розблоковано, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за вже надану підтримку. Важливим кроком у цьому напрямку стало створення на останній зустрічі в Рамштайні коаліції з розмінування за ініціативою міністра оборони Литви. Також життєво необхідно розширити та прискорити підготовку саперів", - сказав він.

Глава українського оборонного відомства наголосив, що постачання обладнання для розмінування повинно бути швидким і систематичним.

"Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя та забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування побудована за принципом "навчай і оснащуй". Його ефективна реалізація наблизить перемогу України", - додав міністр.

Як повідомляв Главред, у лавах армії країни-агресорки Росії почалася самоліквідація. Про два таких випадки розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Зокрема, він повідомив, що 1 серпня в селищі Мелітопольського району російські загарбники підірвалися на мінах, які вони самі ж встановлювали. Посадовець розповів, що зараз окупанти встановлюють багато таких мін на окупованих територіях.

Також раніше повідомлялося, що на території Київщини трактор підірвався на протитанковій міні. Водій, 34-річний чоловік, був госпіталізований з тілесними ушкодженнями. За даними поліції, поруч з місцем вибуху виявлено ще 13 мін.

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