ЗСУ просунулися на півдні, закріплюються на позиціях - Генштаб

Окупаційні війська агресора Росії атакують на Куп'янському та Лиманському напрямках, розповів представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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У ЗСУ є часткові успіхи в Запорізькій і Донецькій областях - Генштаб / Колаж: 3-тя ОШб, Міноборони РФ

Сили оборони України в рамках контрнаступу просунулися на південному фронті і закріплюються на позиціях. Війська рухаються на південь від Бахмута і встановлюють контроль над новими рубежами. Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Куп'янському і Лиманському напрямках. Про це заявив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ЗСУ досягли часткового успіху в районі населених пунктів Урожайне, Приютне та Вербове. Війська закріплюються на нових рубежах.

Бахмутський напрямок

У районі Бахмута Донецької області українські війська продовжують наступати на південь від міста. Закріплюються на відвойованих рубежах.

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Донецька область

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Північного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні і техніці", - сказав Ковальов.

Куп'янсько-Лиманський напрямок

За словами представника Генштабу, на Куп'янському і Лиманському напрямках сили оборони України, як і раніше, стримують наступ російських окупантів.

Зокрема, окупанти провели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ. За його словами, операція йде складно, проте російські окупанти демонструють наявність страху.

Австрійський військовий експерт тому Купер вважає, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, тому що був змінений тип операції. На думку аналітика, початковий план України не спрацював, оскільки Захід не надав Києву потрібної кількості зброї.

Журналісти CNN з посиланням на західного дипломата написали, що ЗСУ можуть не досягти прогресу в боях з окупантами РФ протягом наступних тижнів. Ворог вибудував потужні "оборонні" редути, які складно подолати.

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