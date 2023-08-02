"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

П’яний окупант розстріляв трьох російських волонтерів, які привезли загарбникам гуманітарну допомогу.

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Окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ/ колаж: Главред, фото: Facebook, скрін, pixabay

У лавах армії країни-агресорки Росії почалася самоліквідація. Про два таких випадки розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Зокрема, він повідомив, що 1 серпня в селищі Мелітопольського району російські загарбники підірвалися на мінах, які вони самі ж встановлювали.

Посадовець в ефірі телемарафону розповів, що зараз окупанти встановлюють багато таких мін на окупованих територіях.

"У ворога розпочалася самоліквідація. Так, на прикладі вчорашнього дня ми бачимо, що у селищі Михайлівка Мелітопольського району була самоліквідація окупантів, які підірвалися на своїх мінах. Що цікаво, ці міни вони розкидають по всій території тимчасово окупованій, і самі ж ліквідуються, що не може не радувати", – розповів Федоров.

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Також він повідомив про ще один випадок, коли п’яний російський окупант розстріляв волонтерів, які привезли гумдопомогу загарбникам.

"Друга самоліквідація була в передмісті Мелітополя. Ми часто говорили, що ворожі війська пиячать і застосовують наркотичні засоби. І вчора (1 серпня – ред.) один окупант, який був напідпитку, розстріляв трьох російських волонтерів, які приїхали з якогось дальнього регіону РФ і, що цікаво, привезли гуманітарну допомогу тим військовим, які їх і розстріляли", – зазначив Федоров.

Війна в Україні

У ЗСУ повідомили, що РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами. В акваторії Чорного моря збільшилася кількість кораблів, на борту яких можуть бути ракети. Загальний залп "Калібрів" може досягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий.

Раніше у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня. Окупанти запускали дрони по Україні одразу з трьох напрямків, хоча раніше вони робили це лише з одного або двох напрямків.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що росіяни штурмують позиції ЗСУ. Упродовж доби, 2 серпня, на фронті відбулося 33 бойових зіткнення. У Запорізькій області армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

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