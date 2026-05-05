Держдеп дав "зелене світло" JDAM і не тільки: що і в яких обсягах отримає ЗСУ

Boeing виконає контракт на постачання JDAM-ER Україні у межах погодженої угоди зі США.

США погоджує продаж Україні JDAM-ER на сотні мільйонів доларів

Коротко:

США схвалили JDAM-ER для України

Пакет на $373,6 млн

Boeing виконає контракт

Державний департамент США погодив продаж Україні комплектів керованих авіабомб Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання на суму 373,6 млн доларів. Про це повідомили в пресслужбі Держдепу США.

Україна звернулася із запитом на придбання 1 200 комплектів хвостових частин для JDAM типу KMU-572 та 332 комплектів типу KMU-556.

Що входить до пакету

До пакета також входять обладнання для обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерна, технічна й логістична підтримка з боку уряду США та підрядників.

Головним виконавцем контракту виступить компанія Boeing (Сент-Луїс, штат Міссурі).

У Держдепі США зазначили:

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони".

Що таке JDAM-ER

JDAM (Joint Direct Attack Munition) — це комплект, який перетворює звичайні некеровані авіабомби на високоточні боєприпаси. Версія Extended Range дозволяє збільшити дальність польоту до понад 70 км.

Оцінка підтримки України з боку партнерів

Політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що допомога Україні від західних союзників залишається стабільною та значною. Він підкреслив, що важливу роль у цьому відіграє Європейський Союз, який надає як фінансову, так і суттєву військову підтримку.

За словами експерта, Україна фактично закуповує американське озброєння за кошти, надані європейськими партнерами. Фесенко також нагадав про переговори у Вашингтоні 18 серпня, де обговорювався масштабний пакет військових закупівель на суму 90–100 млрд доларів.

"Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — підкреслив експерт.

Про джерело: Державний департамент США Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

