'Україна буде 33-м членом НАТО': генсек Альянсу зробив несподівану заяву і назвав дату

В НАТО висловили впевненість в тому, що вступ України до Альянсу точно відбудеться, однак зараз питання в хронології.

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Генсек НАТО зробив нову заяву щодо вступу України до Альянсу / Колаж Главред, фото: УНІАН

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненність в тому, що Україна стане 33-ю або 34-ю країною-членом НАТО і заявив, що це станеться "одного дня". Відповідну заяву він зробив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Рютте виступив наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський презентував свій "план перемоги", який включає отримання запрошення до вступу в НАТО. Він не став коментувати, чи стали країни Альянсу більш прихильними до цієї пропозиції.

"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", – сказав генсек НАТО. відео дня

За його словами, на даний момент союзники зосереджені на кроках, які прокладають шлях до членства України.

Однак, генсек НАТО не зміг назвати конкретні терміни вступу України до НАТО, зазначивши, що відбувається конкретна робота над цими напрямками, щоб Україна дійсно змогла стати повноправнима членом Альянсу "одного дня".

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, хоча про повну інтеграцію в Альянс поки що не йдеться.

Влітку цього року в НАТО підтвердили, що Україна обов'язково стане членом Альянсу, однак наразі тривають переговори щодо підготовки до вступу. Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Генеральний секретар НАТО Марк Рюте постійно підтримує зв'язок з Україною, відзначаючи, що шлях до членства в Альянсі є незворотнім, а він сам обізнаний про ключові аспекти плану перемоги України.

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