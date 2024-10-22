НАТО в обмін на території: Зеленський зробив заяву про вступ України до Альянсу

Вступ України до НАТО відбудеться в міжнародно-визнаних кордонах України, вважає Володимир Зеленський.

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Зеленський відповів, в яких кордонах Україна вступить до НАТО / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Запрошення України до НАТО

Коли Україна вступить до НАТО

НАТО в обмін на території - думка Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає запрошення для подальшого вступу до НАТО відповідно до міжнародно визнаних кордонів. Відповідну заяву він зробив під час спілкування із журналістами, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що яке б рішення не було прийнято в НАТО щодо вступу України, жодна із країн юридично не буде визнавати тимчасово окуповані території України територіями інших держав.

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"Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася", – заявив глава держави.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання щодо умов вступу України до НАТО та тривалості цього процесу залишається у сфері дипломатії, і можуть бути різні варіанти. Окремо він підкреслив, що Україна не веде переговорів про членство в НАТО в обмін на свої окуповані території.

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують це питання зі мною, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут усе залежить від суспільства України", – сказав глава держави.

Він підкреслив, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт "плану перемоги", який передбачає запрошення України до Альянсу ще до закінчення війни.

"Ми бачимо впевненість у Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці та італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, її підтримка залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у Німеччини та США є консолідація щодо такого рішення, і це матиме вплив, наприклад, на Угорщину та Словаччину", — сказав президент, передає "Суспільне".

Зеленський також зауважив, що в Німеччині існують певні сумніви щодо вступу України до НАТО, але їхня позиція вже стала більш гнучкою. При цьому Німеччина, ймовірно, орієнтуватиметься на позицію США, яка може стати більш сприятливою після президентських виборів.

Які країни входять до НАТО / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж підтримує вступ України до НАТО, але наголосив, що запрошення України до Альянсу значною мірою залежить від нової адміністрації в США.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року, і варіант вступу без тимчасово окупованих територій не розглядається.

За інформацією Le Monde, Сполучені Штати більше не виступають проти запрошення України до НАТО, і якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах, Джо Байден може розпочати цей процес ще під час перехідного періоду.

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