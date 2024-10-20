Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТО

Олексій Тесля
20 жовтня 2024, 20:23
347
Одне з основних питань у тому, які гарантії можуть запропонувати Україні, заявив Себастьян Лекорню.
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню підтримує вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Facebook/SebastienLecornuOfficiel, УНІАН

Париж не проти вступу України до блоку НАТО, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Водночас він пояснив, що питання запрошення України до НАТО багато в чому залежить від того, якою буде нова адміністрація в США, повідомляє La Tribune.

"Усе залежить від того, яка адміністрація перебуває в Білому домі. Ми у Франції в принципі не проти. Але ми також повинні бути новаторами", - сказав французький міністр оборони.

При цьому він переконаний у необхідності встановлення міцного миру, тому якщо буде досягнуто припинення вогню, то не можна стверджувати, що Росія не нападе знову.

Водночас французький політик зауважив, що окремі пункти представленого президентом Володимиром Зеленським плану перемоги заслуговують на те, щоб над ними попрацювати й задокументувати.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Лекорню вважає, що представлений план свідчить, що Україна готується до можливих переговорів, і "наше завдання - допомогти їй сісти за стіл переговорів за сприятливого співвідношення сил".

"Ми повинні пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію в довгостроковій перспективі", - резюмував він.

Дивіться відео - Україна на шляху до НАТО:

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, можливо чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше в розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомлялося раніше, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру у Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини Франції війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

21:26Україна
"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТО

"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТО

20:23Світ
В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

19:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: Тельці вирішать проблеми, Рибам - витрати

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: Тельці вирішать проблеми, Рибам - витрати

5 помилок за 11 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

5 помилок за 11 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

Етикет у транспорті: яких правил треба дотримуватися і що робити непристойно

Етикет у транспорті: яких правил треба дотримуватися і що робити непристойно

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

Останні новини

21:27

Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" охрестила первістка

21:26

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІВідео

21:18

Викликали вогонь на себе: морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимівВідео

20:40

Цікаві деталі про пенсії прокурорам: цинізм зашкалюєПогляд

20:23

"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТОВідео

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром ЖмайломЩо буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом
19:38

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

19:24

"Тактика виявилася ефективною": у ЗСУ назвали напрямки цілодобових штурмівВідео

19:22

У РФ є сили йти в наступ, але з'явився дуже важливий нюанс - експерт

18:35

"Росія стане сильнішою": у НАТО зробили несподівану заяву

Реклама
18:24

У НАТО назвали головну мету перекидання військ КНДР для війни з УкраїноюВідео

18:17

Флот "змінив прописку": в РФ підтвердили, що в паніці вивели кораблі з Чорного моря

17:23

З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в КримуВідео

17:22

У Львові відбулася унікальна зустріч із гравцями Національної збірної України за підтримки бренду "Львівське"

16:55

Почнеться "чорна смуга" і притягнеться зло: куди не можна ходити 21 жовтня - прикмети

16:53

Невідомі влаштували погром на могилах військових у Львові: ЗМІ показали імовірного вандала

16:47

Іноземці були приголомшені, дізнавшись про призначення маловідомої функції дверейВідео

16:22

Дівчина зробила тест ДНК заради забави і тепер живе в страху

16:18

Заміна військ США в Європі на ЗСУ: у НАТО жорстко відповіли на ідею ЗеленськогоВідео

15:40

"Залякала, скалічила, назвала хворою": путіністці Успенській "вмазала" нестабільна донька

15:15

У Пентагоні вразили дивною заявою: не помітили перекидання військ КНДР у РФВідео

Реклама
14:42

Завод з КАБами - це ще не все: розкрито подробиці нічної атаки України на Росію

14:26

До згоди не дійшли: питання ударів вглиб РФ "на паузі" до виборів у США - ЗМІ

14:19

Заморозки відкладаються: синоптик попередила, коли в Україну повернеться тепло

13:54

Призупинення бронювання у "Дії": депутат пояснив, що трапилось

13:48

Армія РФ не виконала завдання Путіна: окупанти "обламали зуби" біля Покровська - Маломуж

13:40

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: на кого чекає сюрприз

13:39

Бентежить багатьох водіїв: що означає індикатор "EPC" на панелі авто

13:31

Який вигляд має найменша донька 64-річного Тігіпка - чотиримісячна ЮліаннаВідео

13:09

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

12:47

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 жовтня: Раку - несподівана допомога, Рибам - полегшення

12:39

У росіян все пішло не за планом: Жмайло оцінив ситуацію на гарячих ділянках фронту

12:36

Нічна атака дронів на вибуховий завод у Росії: розкрито нові деталі

12:25

Чи "підскочить" курс долара в листопаді: українцям сказали, до чого готуватись

12:12

Помер учасник гурту Воплі Відоплясова: "Сподіваємося, він вже в кращому світі"

11:59

Космічні ціни на продукти: популярні овочі "злетять" у вартості вже у листопаді

11:40

У "Дії" призупинили бронювання: деталі

11:30

РФ атакувала Україну "Шахедами" та "Іскандерами": що вдалось збити ППО

11:13

Чекають реакції США: коли союзники приймуть рішення щодо плану перемоги України - AP

10:52

Бої на Харківщині: відомо, чи можливе загострення на ще одному напрямку

10:15

Українські десантники знищили підрозділ "елітних" російських морпіхів на Курщині

Реклама
10:09

Після удару РФ по енергооб'єкту: понад 37 тисяч українців залишились без світла

10:00

Нові ціни на продукти, долар по 42 та зміни для водіїв: що чекає на українців з 1 листопада

09:57

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: кому жовтень принесе гроші

09:42

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: Тельці вирішать проблеми, Рибам - витрати

09:30

РФ змушена частіше погоджуватись на обміни військовополоненими: названо причину

09:27

Сирський прийняв рішення щодо операції в Курській області: деталі від головкома

08:53

Серйозний удар по логістиці ворога біля Криму: партизани провели успішну диверсію

08:34

Окупанти атакували Київ кількома хвилями: яка ситуація у столиці

07:52

В РФ була "гучна" ніч: дрони атакували важливий завод – деталіВідео

07:10

5 помилок за 11 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти