"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТО

Одне з основних питань у тому, які гарантії можуть запропонувати Україні, заявив Себастьян Лекорню.

https://glavred.net/world/my-ne-protiv-vo-francii-nazvali-glavnoe-uslovie-vstupleniya-ukrainy-v-nato-10607039.html Посилання скопійоване

Себастьян Лекорню підтримує вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Facebook/SebastienLecornuOfficiel, УНІАН

Париж не проти вступу України до блоку НАТО, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Водночас він пояснив, що питання запрошення України до НАТО багато в чому залежить від того, якою буде нова адміністрація в США, повідомляє La Tribune.

"Усе залежить від того, яка адміністрація перебуває в Білому домі. Ми у Франції в принципі не проти. Але ми також повинні бути новаторами", - сказав французький міністр оборони.

При цьому він переконаний у необхідності встановлення міцного миру, тому якщо буде досягнуто припинення вогню, то не можна стверджувати, що Росія не нападе знову.

Водночас французький політик зауважив, що окремі пункти представленого президентом Володимиром Зеленським плану перемоги заслуговують на те, щоб над ними попрацювати й задокументувати.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Лекорню вважає, що представлений план свідчить, що Україна готується до можливих переговорів, і "наше завдання - допомогти їй сісти за стіл переговорів за сприятливого співвідношення сил".

"Ми повинні пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію в довгостроковій перспективі", - резюмував він.

Дивіться відео - Україна на шляху до НАТО:

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, можливо чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше в розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомлялося раніше, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру у Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред