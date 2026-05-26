ПДВ на посилки з-за кордону до 150 євро поки не буде: депутати проголосували

Депутат оприлюднив результати голосування за законопроєкт.

Голосування ВРУ провалене

Головне:

Депутати не підтримали законопроєкт про скасування пільг на посилки

Якшо закон не ухвалять, Україна може не отримати транш від МВФ

Верховна Рада України не проголосувала за правки до законопроєкту №12360, які стосуються оподаткування посилок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У підсумку голосування "за" виступили 222 депутатів, 2 віддали голоси "проти", 49 чиновників утрималися, а 53 народні обранці взагалі не голосували.

Документ, яким передбачене скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Не вистачило 4 голосів до 226 мінімально необхідних.

За даними джерел РБК-Україна, якщо цей закон про посилки не буде ухвалено в найближчий час, умова щодо посилок може отримати статус prior actions, і другий транш кредиту від МВФ Україна не отримає, доки закон не буде ухвалено.

Главред писав, що за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, міжнародний валютний фонд вирішив скасувати попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів.

Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОП, мита на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору. Наразі ніяких prior actions для отримання програми немає.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні хочуть змінити правила оподаткування міжнародних посилок. Новий урядовий законопроєкт передбачає, що на посилки, які містять окремі категорії товарів доведеться сплачувати 20% ПДВ на всю вартість відправлення.

На думку НБУ, оподаткування імпорту - це один із варіантів, який може допомогти стримати відтік валюти та зменшити дефіцит поточного рахунку, що суттєво зріс протягом року.

Раніше повідомлялося, що ухвалення відповідного закону важливе для успішного перегляду програми МВФ у червні. У разі затягування рішення Україна може зіткнутися з ризиком призупинення не тільки цих виплат, а й пов'язаної підтримки з боку Європейської комісії.

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

