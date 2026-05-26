Одинокий пельмень у каструлі: сина фігуриста з РФ жорстко висміяли за "талант"

Олена Кюпелі
26 травня 2026, 15:23
Сина Олександра Плющенка висміяли в мережі за вкрай невдалий виступ.
Плющенка-молодшого висміяли за виступ
У терористичній Росії вирішили повторити номер співака Діми Білана на Євробаченні, коли він співав, а навколо нього на льоду кружляв російський фігурист Євген Плющенко.

Однак співак залишився колишнім, а ось фігуриста вирішили замінити на сина Плющенка — Олександра, який славиться своїми хамськими випадами, а також надмірною самовпевненістю.

Так, росіяни повторили номер, однак він став вірусним у мережі завдяки жахливій роботі "іменитого фігуриста" та його ганебному виступу.

Виступ Плющенка-молодшого та Білана:

Як зганьбився російський фігурист
На ролику видно, як виє Діма Білан, а навколо нього перекочується син Плющенка. Мережа буквально вибухнула смішними коментарями.

"Танець самотнього пельменя в каструлі", "У цій постановці не вистачає Волочкової. Вона прямо проситься на лід зі своїм шпагатом", "Один виє, другий у зоні турбулентності", "Той самий вертоліт після пляшки вина", "Треба віддати належне Білану, він не регоче вголос", "Я правильно розумію, що заради цього у дитини не було дитинства", — пишуть коментатори.

Плющенка висміяли за танці на льоду
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше судді популярного в Україні кулінарного проєкту "Майстер Шеф" — Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес Браво — вирішили дати шанс учаснику Денису Свірському, незважаючи на те, що той не виконав фінальне завдання на битві чорних фартухів.

Раніше також українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла про те, як постраждала її квартира під час жорсткої атаки росіян на столицю України — Київ.

Хто такий Євген Плющенко?

Євген Плющенко — російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президентa".
У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євген Плющенко новини шоу бізнесу
