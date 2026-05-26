Одинокий пельмень у каструлі: сина фігуриста з РФ жорстко висміяли за "талант"

- Чому висміяли Олександра Плющенка
- Що він зробив
У терористичній Росії вирішили повторити номер співака Діми Білана на Євробаченні, коли він співав, а навколо нього на льоду кружляв російський фігурист Євген Плющенко.
Однак співак залишився колишнім, а ось фігуриста вирішили замінити на сина Плющенка — Олександра, який славиться своїми хамськими випадами, а також надмірною самовпевненістю.
Так, росіяни повторили номер, однак він став вірусним у мережі завдяки жахливій роботі "іменитого фігуриста" та його ганебному виступу.
Виступ Плющенка-молодшого та Білана:
На ролику видно, як виє Діма Білан, а навколо нього перекочується син Плющенка. Мережа буквально вибухнула смішними коментарями.
"Танець самотнього пельменя в каструлі", "У цій постановці не вистачає Волочкової. Вона прямо проситься на лід зі своїм шпагатом", "Один виє, другий у зоні турбулентності", "Той самий вертоліт після пляшки вина", "Треба віддати належне Білану, він не регоче вголос", "Я правильно розумію, що заради цього у дитини не було дитинства", — пишуть коментатори.
Хто такий Євген Плющенко?
Євген Плющенко — російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президентa".
У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".
