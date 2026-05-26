Відвалився: у Волочкової стався конфуз прямо на сцені

Коротко:
- Що зробила Волочкова
- Що з нею сталося
Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка нещодавно знову потрапила на відео в нетверезому стані, втратила свій хвіст із волосся.
Конфуз у нічному клубі потрапив на відео, але ще більшу радість він викликав у самої балерини.
Що сталося з Волочковою на сцені
Під час свого концерту Анастасія Волочкова енергійно рухалася на сцені, активно розмахуючи руками. Після того, як артистка сказала: "А банкірам не потрібна душа", з її голови впали накладні волосся.
Побачивши, що її шиньйон впав на сцену, Волочкова почала голосно сміятися, пишуть російські пропагандисти. Зірка також жартувала над собою.
Балерина опублікувала в особистому блозі відео зі свого концерту. У ролик потрапило її виконання композиції і те, як відривається її хвіст.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше судді популярного в Україні кулінарного проєкту "Майстер Шеф" — Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес Браво — вирішили дати шанс учаснику Денису Свірському, незважаючи на те, що той не виконав фінальне завдання на битві чорних фартухів.
Раніше також українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла про те, як постраждала її квартира під час жорсткої атаки росіян на столицю України — Київ.
Вас також може зацікавити:
- "Напийтеся, нажеріться": залежна Волочкова втекла з реабілітаційного центру
- "Накаркала": у Волочкової великі проблеми з дочкою
- Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося
Про особу: Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова — російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред