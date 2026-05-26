Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

У ДПСУ назвали абсурдними заяви білоруської влади про нібито атаки українських дронів та звинуватили Мінськ у спробі перекласти відповідальність.

В ДПСУ зробили заяву щодо нібито "ударів" по Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

ДПСУ спростувала заяви Мінська про атаки дронів

Звинувачення Білорусі є абсурдними й цинічними

Білоруське ППО "не помічає" загрози для України

В ДПСУ спростували заяви білоруської сторони про нібито атаку 116 українських дронів за останній тиждень. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

"Чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку Білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", - сказав речник. відео дня

Речник ДПСУ Демченко заявив, що у виступі держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича пролунало багато абсурдних тверджень щодо ситуації в Україні. Зокрема, білоруська сторона стверджувала, нібито їхні сили ППО щодня фіксують регулярні перетини кордону українськими бойовими безпілотниками, а лише за останній тиждень таких випадків начебто було 116.

Демченко іронічно зауважив, що тоді незрозуміло, як довго білоруська влада стримувалася, щоб не заявляти про такі нібито "провокації" з боку України.

"І до того ж їхнє ППО, певно, може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують", - вказав він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи можливий наступ з Білорусі на Київ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що теоретично наступ з боку Білорусі можливий, проте наразі немає жодних ознак підготовки до таких дій.

За його словами, Державна прикордонна служба не спостерігає скупчення російських військ поблизу українського кордону. Водночас експерт допускає можливість нової спроби Росії здійснити наступ на Київ, але підкреслює, що події за сценарієм 2022 року вже не повторяться.

"Такий варіант є. Однак все буде зовсім не так, як у 2022 році. Не буде такого блискавичного просування російських військ з півночі до Києва", - вказав він.

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Військовий експерт Іван Ступак заявив про те, що Кремль навмисно створює "гарячі точки" на кордонах України, щоб змусити розпорошувати оборонні сили. За його словами план РФ полягає у створенні пастки для ЗСУ із втягненням Білорусі у війну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що повномасштабний наступ із Білорусі наразі є малоймовірним, а у разі загрози Україна відреагує максимально жорстко та своєчасно. Подоляк зазначив, що Україна готова відповісти на можливе вторгнення з білоруської території.

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак розкрив задум Росії щодо втягнення Білорусі у війну проти України. За його словами, це має на меті розтягнення оборонних ресурсів України та створення додаткової загрози на півночі. Він додав, що Москва свідомо застосовує ці методи для психологічного тиску і стратегічного впливу.

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

