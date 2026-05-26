Вночі може бути нова ракетна атака на Україну: монітори назвали можливі цілі

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами та дронами. Є підвищена небезпека вже на найближчу ніч. На цьому наголошують моніторингові канали.
Ворог займається передислокацією стратегічної авіації із Близького Сходу. До того ж російські окупанти продовжують накопичувати ударні безпілотники.
"Фіксуємо підготовку до ракетного удару по території України ... Підвищена ракетна та безпілотна небезпека протягом ночі", - йдеться у повідомленні.
За даними моніторів, під ударами можуть опинитися Сумська, Чернігівська, Полтавська, Київська та Одеська області.
Вдень 26 травня була зафіксована активність пунктів управління стратегічної авіації на Далекому Сході та у західній частині РФ. Росіяни підняли у повітря борти Ту-95МС, однак точна кількість поки невідома. Ймовірно, літаки здійснюють передислокацію на ближчі до України аеродроми.
