Вночі може бути нова ракетна атака на Україну: монітори назвали можливі цілі

Російські окупанти проводять передислокацію стратегічної авіації

Росіяни можуть вночі атакували Україну ракетами та дронами

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами та дронами. Є підвищена небезпека вже на найближчу ніч. На цьому наголошують моніторингові канали.

Ворог займається передислокацією стратегічної авіації із Близького Сходу. До того ж російські окупанти продовжують накопичувати ударні безпілотники.

"Фіксуємо підготовку до ракетного удару по території України ... Підвищена ракетна та безпілотна небезпека протягом ночі", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторів, під ударами можуть опинитися Сумська, Чернігівська, Полтавська, Київська та Одеська області.

Вдень 26 травня була зафіксована активність пунктів управління стратегічної авіації на Далекому Сході та у західній частині РФ. Росіяни підняли у повітря борти Ту-95МС, однак точна кількість поки невідома. Ймовірно, літаки здійснюють передислокацію на ближчі до України аеродроми.

