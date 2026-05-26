РФ вдарила по Запоріжжю: кількість жертв різко зросла, у місті пожежі

Російська армія вдарила по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали люди, були пошкоджені багатоповерхівки та спалахнули пожежі, зазначили в ОВА.

Що відомо про наслідки удару РФ по Запоріжжю 26 травня

Російські окупаційні війська вдень, 26 травня, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя щонайменше двоє людей зазнали поранень, також спалахнули автомобілі.

Пізніше він повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати обласний центр. Повітряна тривога тривала понад дві години, тому мешканців закликали залишатися в укриттях до її завершення.

Федоров зазначив, що унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків була пошкоджена нежитлова будівля, а також автомобілі, припарковані поруч. Частина машин загорілася, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Згодом кількість поранених зросла спочатку до 12 осіб.

"Медики надають всім необхідну допомогу. 17 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Фахівці райдержадміністрації фіксують руйнування - пошкоджені покрівлі, розбиті вікна та балкони. Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків - закривають вікна листами OCB. На місці працюють і благодійні організації", - повідомив начальник ОВА.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ, що дозволяє українським військовим готуватись та мінімізувати наслідки обстрілів. Підготовка таких атак вимагає часу та складної координації, включно з участю стратегічної авіації, флоту та ракетних підрозділів. Це допомагає Україні відслідковувати активність противника задовго до початку бойових дій.

Моніторингові джерела попереджають, що новий масований удар РФ по Україні може відбутись у найближчі 72 години. Під загрозою — Київ, урядовий квартал та область, де ворог може застосувати широкий спектр озброєння, включно з ракетами різного типу та ударними безпілотниками.

Як раніше повідомляв Главред, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова рішуче відкинула погрози РФ і запевнила у продовженні роботи дипломатичних місій у Києві, підкреслюючи, що спроби залякування не змінять позицію Європейського Союзу. Вона акцентувала, що агресивні дії Кремля лише свідчать про його відчай і неспроможність зламати стійкість українців та підтримку партнерів.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

