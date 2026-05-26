Українці стрімко біднішають: від яких продуктів вимушені відмовлятися громадяни

Як змінюються харчові звички українців / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головне з новини:

Раціон українців зміщується до дешевших продуктів

Споживання м’яса й молока падає

На тлі літнього здешевлення сезонних продуктів фахівці фіксують іншу тенденцію - українці дедалі частіше переходять на дешевші та більш калорійні продукти.

Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та пояснив, як зниження доходів змінює харчові звички населення.

Українці їдять більше хліба та картоплі

За словами експерта, падіння купівельної спроможності напряму впливає на структуру раціону. Люди дедалі частіше відмовляються від дорожчих продуктів - м’яса та молочної продукції - і замінюють їх більш доступними джерелами калорій.

"Чим біднішими ми стаємо, тим більше їмо хліба та картоплі; чим багатшими - тим більше м’яса та молочних продуктів. Ми споживаємо на 10 % більше хліба та картоплі, ніж передбачено рекомендованою добовою нормою", - наголошує Пендзин.

Споживання м’яса та молока падає

Рекомендована норма м’яса - 90 кг на людину на рік. Україна ще до повномасштабної війни не дотягувала до цього показника, але тепер відставання стало ще більшим.

За даними економіста:

до 2022 року українці споживали близько 74 кг м’яса на рік;

нині - лише 68 кг.

Пендзин зазначає, що ситуація з молочними продуктами приблизно така сама: попит на них скорочується, оскільки вони стають менш доступними для значної частини населення.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні фіксується зростання цін на торішню моркву. На внутрішньому ринку є дефіцит якісної моркви через сезонне скорочення запасів популярного овоча у місцевих господарствах. Тому виробники й отримали можливість підвищувати відпускні ціни на моркву.

Раніше аналітики повідомили, що в Україні цього тижня почали знижуватися ціни на полуницю. Ягода подешевшала на 14%. Основною причиною здешевлення є різке збільшення пропозиції ягоди з господарств західних областей.

Напередодні стало відомо, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

