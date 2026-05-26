Польща запустить виробництво ракет Patriot зі схвалення США - деталі

Віталій Кірсанов
26 травня 2026, 19:45
Американська сторона довго не наважувалася передати технології виробництва такого чутливого озброєння.
США дозволили Польщі постачати ракети для систем Patriot
USA дозволили Польщі постачати ракети для систем Patriot

Коротко:

  • Польща отримала дозвіл США на виробництво ракет Patriot
  • Польща вже має дві батареї Patriot

США дали попередню згоду на передачу Польщі технологій виробництва ракет для систем Patriot. Йдеться про можливість локалізувати випуск ракет PAC-3 MSE на підприємствах польського оборонного комплексу. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RFM24.

За словами чиновника, реалізація проєкту планується через консорціум польських оборонних компаній. Переговори між Варшавою та Вашингтоном з цього питання тривали кілька років, однак американська сторона довго не наважувалася передавати технології виробництва такого чутливого озброєння.

Ситуація змінилася на тлі різкого зростання світового попиту на ракети Patriot і скорочення запасів самих США. Частина ракет PAC-3 MSE була передана Україні, частину закупили союзники Вашингтона, ще частина використовувалася під час операцій на Близькому Сході.

Зараз американські підприємства виробляють близько 700 ракет PAC-3 MSE щорічно, проте США мають намір збільшити випуск майже до 2000 одиниць на рік до 2030 року.

У польському Міноборони зазначають, що після останніх переговорів Вашингтон став значно більш відкритим до співпраці у сфері передачі технологій. Крім Patriot, США також розглядають можливість організації в Польщі виробництва далекобійних ракет для HIMARS і ракет Hellfire для ударних вертольотів Apache.

На сьогодні Польща вже має дві батареї Patriot і очікує на поставку ще шести комплексів у найближчі роки.

Як можна протистояти російській балістиці

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що російську балістику Україна може збивати виключно за допомогою Patriot і SAMP/T, але Patriot і ракет до них у нас мало.

За його словами, через це є інший, але дуже складний у реалізації варіант — бити по пускових установках.

"Крім активної оборони, ми можемо розпочати справжнє полювання на російські пускові установки, щоб знищувати їх на території РФ. Це дуже складне завдання: їх важко вистежити, зафіксувати, супроводжувати та знищувати. Але якщо ми говоримо про якусь протидію, то вона може бути лише такою", — зазначив він.

Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами, а в окремих випадках — навіть застосовувати більш жорсткі переговорні підходи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Системи ППО Сил оборони працюють щодня і знищують 90% цілей, проте спостерігається дефіцит антибалістичних ракет, говорив Зеленський.

Україна та Німеччина підписали нові оборонні угоди, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

ЗРК Patriot

Patriot – американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з того часу кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети та безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може сягати $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ПЗРК PAC-3, 216 ПЗРК з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість запуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

