Вибухи на Житомирщині: в ОВА розкрили наслідки нічної атаки ворога

Дар'я Пшеничник
26 травня 2026, 17:44
На місцях ударів спалахнули пожежі, а їхнє гасіння ускладнювала загроза нових повторних обстрілів.
Удар РФ по Житомирщині 26 травня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Житомирщини

Головне з новини:

  • Нічний обстріл РФ пошкодив інфраструктуру Житомирщини
  • Внаслідок удару постраждала одна людина

У ніч на 26 травня російський обстріл пошкодив транспортну інфраструктуру та промислові об’єкти Житомирщини. Про нові наслідки атаки повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

За словами керівника області, на місцях ударів спалахнули пожежі, а їхнє гасіння ускладнювала загроза повторних обстрілів. У повідомленні уточнюється, що рятувальники ДСНС, попри ризики, локалізували та ліквідували вогонь. До роботи залучили 41 фахівця та 14 одиниць техніки, а також офіцерів-рятувальників громад, які допомагали на місцях.

Водночас не обійшлося і без поранених.

"Внаслідок ворожої атаки постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу", - розповів Бунечко.

За словами очільника ОВА, наразі триває обстеження територій, пошук вибухонебезпечних предметів і документування наслідків ворожого удару.

Нічна масована атака по Україні

Командування Повітряних сил повідомило, що з вечора 25 травня до ранку 26 травня росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та спрямували 122 ударні дрони різних типів - Shahed, Гербера, Італмас і дрони-імітатори "Пародія". За попередніми даними, сили ППО збили або подавили 111 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано дев’ять прямих влучань ракет і БпЛА в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у трьох місцях.

Атака на Україну - останні новини

Як повідомлялося раніше, росіяни знову почали готуватися до комбінованої атаки на Україну. Підвищена небезпека зберігається в ряді областей, включаючи Київську та Одеську. Регіони можуть опинитися під атакою ракет і дронів.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти анонсували нові удари по Києву з конкретними цілями атак. У МЗС Росії заявили про систематичні удари по підприємствах ВПК і центрах прийняття рішень у Києві та закликали іноземців покинути столицю України.

Як раніше повідомляв Главред, зафіксовано занадто багато ракет під час руйнівної атаки РФ на столицю 24 травня. Українська ППО не впоралася з такою кількістю ракет. Водночас, що стосується атаки дронами, то Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя.

Про персону: Віталій Бунечко

Віталій Іванович Бунечко (нар. 6 серпня 1973, Сарни, Рівненська область, УРСР) - голова Житомирської обласної адміністрації з 8 серпня 2019 року, повідомляє Вікіпедія.

