Зробив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували майора з Північної Осетії

Чермен Багаєв був уродженцем Владикавказа. На батьківщині загарбника кажуть, що він став 107-м "двохсотим" з Північної Осетії, який воював проти України.
На війні в Україні ліквідовано майора армії РФ Чермена Багаєва. Він приїхав вбивати українців з Північної Осетії.
Про ліквідацію окупанта повідомили в Twitter полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") і блогер Necro Mancer. Також смерть Багаєва підтверджена на його батьківщині.
"Майор Чермен Багаєв зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам", - написав Штірліц.
Чермен Багаєв був уродженцем Владикавказа, випускником Північно-Кавказького суворовського училища і Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища міста Благовєщенськ. Після проходив військову службу в 37-й ОМСБр, що базується в Бурятії (в/ч 69647).
Під час вторгнення в Україну командування ЗС РФ у квітні "нагородило" 33-річного окупанта Багаєва "орденом мужності". На батьківщині загарбника кажуть, що він став 107-м "двохсотим" з Північної Осетії, який воював проти України.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.
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