Зробив "крок доброї волі": в Україні знищено підпоковника з Улан-Уде

Олександр Смирнов ліквідований ЗСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

На війні в Україні "денацифікувався" та "демілітаризувався" підполковник РФ Олександр Смирнов. Він був заступником командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційних військ, яка знаходиться в Улан-Уде.

Про ліквідацію російського підполковника повідомив у Twitter офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Смирнов був у складі командного пункту шостого окремого мотострілецького полку.

"Зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - прокоментував Штефан.

Фото twitter.com/Shtirlitz53

Зазначимо, станом на 8 липня втрати Росії у війні вже склали 36,9 тисяч осіб. Знищено 1637 танків ворога, 217 літаків і 187 вертольотів. Збити вдалося 155 крилатих ракет.

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще при окупації українського Бердянська російськими військами.

Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.

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