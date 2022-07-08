Стріляють собі в ноги й не хочуть воювати: окупант розповів про настрої в армії РФ

Військові РФ бояться ЗСУ / Фото УНІАН

Російські окупанти деморалізовані, бояться міці Збройних сил України та готові навіть стріляти собі в ноги, щоби живими повернутися з війни.

Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови путінського солдата з дружиною, опубліковане Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Під час розмови окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповів дружині про наслідки цього вчинку.

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив (...) це той, що говорив "я суїцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та бунтівна рота? В останню чергу поїдете", - сказав він.

Дружина, у свою чергу, розповіла, що в Мережу виклали звернення 109-го полку, 4-го батальйону. І це вже п'яте відео окупантів, які не хочуть воювати.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності й приєднати до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

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