"Зробимо Росію малою знову": Зеленський довів до істерики речницю МЗС РФ Захарову

МЗС Росії та пропагандистські канали вибухнули обуренням через образ Володимира Зеленського.

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Захарова гнівно прокоментувала футболку Зеленського / Колаж: Главред, фото: МЗС Росії, скрін з відео

Ввечері, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський вийшов у соцмережах із новим відеозверненням щодо підсумків 973-го дня війни. Його вбрання потішило українців та довело до істерики пропагандистів та офіційних осіб з країни-агресора Росії.

Справа в тому, що Зеленський був одягнутий у футболку з написом "Make russia small again", що перекладається як "Зробимо Росію малою знову". Образ президента впав в око багатьом, на нього відреагували навіть в МЗС РФ.

"Маленьку, як що? СРСР? Російську імперію? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, [бевзень] (неценз.)", - відповіла речниця МЗС Марія Захарова.

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Пропагандистські канали теж не змогли пройти повз футболки Зеленського і почали масово обурюватися, що напис на ній не відповідає дійсності, мовляв, РФ ніколи і не була маленькою. Очевидно, що український президент зачепив росіян за живе, за імперські амбіції.

Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Істеричні заяви Марії Захарової - що відомо

Речниця російського МЗС відома своїми емоційними і пропагандистськими заявами в контексті війни в Україні. Так нещодавно вона назвала бойові дії ЗСУ у Курській області "терористичним актом" та намагалася переконати всіх в тому, що озброєні сили мають лише одну мету - "залякування мирного населення" РФ.

Раніше Захарова різко відреагували на інформацію в статті Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори щодо часткового припинення вогню.

Нагадаємо, Марія Захарова також почала "кидатися" своїми гучними заявами після того, як російські окупанти потроїли пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Вона навіть спробувала звинуватити Україну в "ядерному терорі", попри те, що цим постійно займалася Росія.

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