"Знову зробити Росію маленькою": Володимир Зеленський вразив українців оригінальною футболкою

Коротко:
- Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення
- Президент вразив оригінальною футболкою
Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення в дуже оригінальній футболці.
На сторінці президента в соцмережах з'явилося відповідне відео, в якому Зеленський зазначив, що провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем. Також президент повідомив, що відбулася нарада з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Литвиненком і глава країни заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.
"Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-та окрема бригада морської піхоти - це Покровський напрямок - і 79-та бригада ДШВ - це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці! Спасибі всім, хто допомагає! Слава всім, хто бореться заради України!", - заявив Володимир Олександрович.
А ось що дуже привернуло увагу, так це футболка президента з написом "Make Russia small again", що в перекладі означає: "Знову зробити Росію маленькою".
Фраза "Make russia small again" є алюзією на слоган передвиборчої кампанії Дональда Трампа "Make America Great Again". Лімітовану серію футболок створив Міжнародний центр української перемоги, співзасновницею якого є колишня народна депутатка Ганна Гопко.
Хто такий Володимир Зеленський
Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012).
Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.
Володимир Зеленський - останні новини за темою
Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та анонсував кадрові рішення. Він наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах і скандал з інвалідністю для прокурорів має бути політична відповідальність Генерального прокурора.
А такожВолодимир Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті. Зеленський наголосив, що обговорювали військові завдання та найближчі кроки, необхідні для підвищення ефективності дій наших захисників: озброєння, військову техніку, забезпечення та комплектування бригад.
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