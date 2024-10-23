"Знову зробити Росію маленькою": Володимир Зеленський вразив українців оригінальною футболкою

Володимир Зеленський показав футболку з тематичним написом.

https://glavred.net/stars/snova-sdelat-rossiyu-malenkoy-vladimir-zelenskiy-porazil-ukraincev-originalnoy-futbolkoy-10608032.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський здивував українців / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський

Коротко:

Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення

Президент вразив оригінальною футболкою

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення в дуже оригінальній футболці.

На сторінці президента в соцмережах з'явилося відповідне відео, в якому Зеленський зазначив, що провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем. Також президент повідомив, що відбулася нарада з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Литвиненком і глава країни заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

відео дня

"Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-та окрема бригада морської піхоти - це Покровський напрямок - і 79-та бригада ДШВ - це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці! Спасибі всім, хто допомагає! Слава всім, хто бореться заради України!", - заявив Володимир Олександрович.

А ось що дуже привернуло увагу, так це футболка президента з написом "Make Russia small again", що в перекладі означає: "Знову зробити Росію маленькою".

Фраза "Make russia small again" є алюзією на слоган передвиборчої кампанії Дональда Трампа "Make America Great Again". Лімітовану серію футболок створив Міжнародний центр української перемоги, співзасновницею якого є колишня народна депутатка Ганна Гопко.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Володимир Зеленський - останні новини за темою

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та анонсував кадрові рішення. Він наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах і скандал з інвалідністю для прокурорів має бути політична відповідальність Генерального прокурора.

А такожВолодимир Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті. Зеленський наголосив, що обговорювали військові завдання та найближчі кроки, необхідні для підвищення ефективності дій наших захисників: озброєння, військову техніку, забезпечення та комплектування бригад.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред