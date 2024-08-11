"Де все МАГАТЕ?": у РФ забилися в істериці після того, як самі ж підпалили ЗАЕС

Росіяни самі підпалили купу автомобільних шин у градирні Запорізької АЕС.

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Захарова звинуватила Україну в ядерному терорі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Євген Євтушенко, Марія Захарова

Російські окупанти потроїли пожежу на Запорізькій атомній електростанції. У Мережі вже розлетілися моторошні фото та відео. Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що росіяни підпалили багато автомобільних шин у самій градирні атомної станції.

"Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Зараз ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Заспокойтеся, будь ласка", - написав Євтушенко.

Після цього так званий голова Запорізької області Євген Балицький почав у всьому звинувачувати Україну, стверджуючи, що ЗСУ нібито "обстріляли" Енергодар, після чого загорівся об'єкт охолоджувальних систем ЗАЕС. Водночас він також не повідомив, що існує якась загроза для населення на тлі пожежі.

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"Наразі всі 6 енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційний фон навколо АЕС і міста Енергодара в нормі. На місці пожежі працюють співробітники МНС, триває ліквідація вогнищ загоряння. Прошу зберігати спокій, жодної загрози немає", - написав він.

Цією пожежею скористалася і представник МЗС РФ Марія Захарова, яка почала "кидатися" своїми гучними заявами. Захарова навіть спробувала звинуватити Україну в "ядерному терорі", попри те, що цим постійно займалася Росія.

"Де Рафаель Гроссі і все МАГАТЕ? Де хоч якась імітація роботи цієї оонівської структури на даному критичному напрямку", - в паніці написала вона.

Захарова звинуватила Україну в ядерному терорі / фото: скріншот

Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Пожежа на ЗАЕС - останні новини за темою

Увечері, 11 серпня стало відомо про те, що на території Запорізької атомної електростанції почалася жорстка пожежа. Це підтверджували фото та відео, які буквально розлетілися всією Мережею.

Президент України Володимир Зеленський одразу ж відреагував на цю катастрофічну ситуацію. Він зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС не зможе бути безпечною та контрольованою доти, доки там перебувають російські окупанти. Водночас він додав, що від самого початку після захоплення ЗАЕС росіяни користуються ситуацією для шантажу України, Європи та всього світу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 22:30 не було зафіксовано змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС. Це означає, що всі показники перебувають у нормі.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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