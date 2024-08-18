У Росії влаштували істерику через статтю WP про 'таємні переговори'

Марія Захарова також звинуватила Україну нібито в загрозі безпеці Запорізької та Курської АЕС.

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Захарова в істериці через інформацію про "таємні переговори" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

У Міністерстві закордонних справ РФ різко відреагували на інформацію в статті Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори щодо часткового припинення вогню.

"Ніхто нічого не зривав, тому що зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться", - повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Крім цього, вона звинуватила Україну в загрозі безпеці Запорізької та Курської АЕС. Захарова наголосила, що після квітня 2022 року єдині контакти між РФ та Україною здійснювалися через посередників лише з гуманітарних питань, насамперед обміну полоненими.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Операція в Курській області

Нагадаємо, що ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області. Російські прокремлівські військові блогери визнали, що руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ. Також відомо, що менш ніж через два дні ЗСУ вдарили по другому мосту в Росії.

Роман Світан розкрив вражаючий сценарій подій у Курській області. Росіяни планували в Сумській області провести приблизно таку саму операцію, як і на Харківщині. Курська операція націлена на створення санітарної зони і це основне завдання.

ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках. Відомо, що за тиждень бойових дій українська армія просунулась та забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ. Сергій Згурець зазначив, що операція на Курщині базується на концепції оперативної мобільної групи.

У ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська до Курська. Окупанти накопичили війська поблизу Курська - на супутникових знімках помітно багато бойових гвинтокрилів на аеродромі недалеко від міста. Однак, на супутникових знімках не достатньо добре видно, які види гвинтокрилів стягнули окупанти біля Курська.

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