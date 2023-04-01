СБУ вручила підозру митрополиту Павлу Лебедю і обшукує Лавру - ЗМІ

Пропутінський митрополит УПЦ МП відкинув всі звинувачення та поскаржився, що вранці не встиг "навіть помолитися" перед врученням підозри.

Митрополиту Павлу вранці 1 квітня вручили підозру / Фото: УНІАН, скріншот

Співробітники Служби безпеки України вранці 1 квітня вручили підозру наміснику Києво-Печерської Лаври та проводять в його будинку обшуки. Про це заявив сам пропутінський митрополит Української Православної церкви Московського патріархату Павло (Лебідь).

За даними Лебедя, підозру йому вручили в суботу о 7:30, мовляв, він навіть не встиг помолитися. Його заяву опублікувало російське пропагандистське видання РИА Новости.

За даними джерел Української правди, підозри вручено за статтями 161 Кримінального кодексу України "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та ст.436 - "Пропаганда війни".

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У Мережі також були опубліковані кадри вручення підозри наміснику Лаври.

Вручення підозри митрополиту Павлу / скріншот

За словами Павла, співробітники СБУ заявили, що він співпрацював з країною-агресором РФ і "проклинав президента". Митрополит, природно, це заперечує і каже, що всього лише "цитував Євангеліє".

Намісник Лаври митрополит Павло заявив, що СБУ проводить 1 квітня в його будинку обшуки / скріншот

СБУ поки не дало офіційних коментарів.

За даними ЗМІ, СБУ викликала Лебедя на допит о 12:00. Після допиту вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Главред, за березень митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври. Відеозвернення митрополита Павла вже розлетілося в мережі.

Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

29 березня представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були покинути Києво-Печерську лавру. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

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