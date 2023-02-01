СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова: ексміністр назвав причину

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань провели обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у екс-глави МВС Арсена Авакова.

Колишній чиновник у коментарі УП заявив, що справа стосується закупівлі французьких вертольотів Airbus.

"Закінчили обшук по аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давності. Природно нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - зазначив колишній чиновник.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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