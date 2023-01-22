Небо буде закрито на 90-95%: Маломуж розповів про потужну систему ППО для України

Україні будуть поставлені ЗРК Patriot і системи NASAMS.

В України буде аналог ізраїльської системи Купол / Фото Вікіпедія

Україна може отримати аналог ізраїльської системи Купол. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Україні можуть передати цілий дивізіон ЗРК Patriot, який здатний закрити великі площі.

"Навіть одна система Patriot перекриває небо на 160 км, а три системи перекриють його по всьому периметру кордону, звідки запускаються ракети і безпілотники. Patriot, як правило, застосовується проти балістичних ракет, тому що ця система здатна виявляти ці ракети заздалегідь, тобто ще на території Росії або на окупованих територіях, і по траєкторії їх збивати. Це дуже ефективна система", - зазначив Маломуж.

Разом з тим, Україні додатково будуть поставлені системи NASAMS, які передадуть США, а також їх закупить для України і Канада. Крім того, додадуться деякі європейські країни, які передадуть ще одну-дві батареї.

"Таким чином, у нас з'явиться потужна ешелонована система ППО, яка буде закривати небо не на 80%, а на 90-95%. Фактично вона буде, як ізраїльська система Купол, але набагато більшого масштабу, ніж в ізраїльтян, тому що площа Ізраїлю набагато менша, ніж України, менше загрози, менше запускається ракет", - пояснив Маломуж.

Передача ППО Україні

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів. Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні розгорнуть американські зенітні ракетні системи Patriot у максимально стислі терміни, вже відбувається підготовка до передачі цих ЗРК нашій державі.

Канада передасть Україні потужний комплекс протиповітряної оборони NASAMS. Цю зенітно-ракетну систему закуплять у США спеціально для ЗСУ. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

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