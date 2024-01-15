Знищення літаків РФ над Азовським морем: з'явилися перші фото підбитого Іл-22

Російські джерела публікують перші фотографії пошкодженого 14 січня над Азовським морем повітряного пункту управління противника ІЛ-22.

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З'явилися перші фото пошкодженого над Азовським морем російського Іл-22 / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські Telegram-канали показали нібито фото підбитого Іл-22, який, як повідомлялось, зазнав пошкоджень в небі над Азовським морем. Як йдеться у повідомленнях пропагандистів, літак зміг провести посадку, ймовірно, в аеропорту російського міста Анапа.

Із опублікованого фото можна зробити висновок, що літак навряд чи функціонуватиме повноцінно найближчим часом.

Дивіться фото підбитого російського ІЛ-22:

відео дня

Фото: скріншот

Як йдеться у повідомленні міжнародної спільноти InformNapalm, підбитий Іл-22 дотягнув до аеродрому, але більше він злітати не буде, тому борт зарахували до знищених.

"Щоб не визнавати, що їх креативно обвели навколо пальця українці - росіяни будуть казати про помилку власних ППО, що в принципі та частково правда, але чому ця "помилка" сталась і що вона може повторюватись незалежно від оператора - казати не будуть, бо у інших пілотів тоді буде паніка", - зазначають аналітики.

Водночас, у Збройних силах України показали останній політ російського літака А-50 перед його збиттям над Азовським морем. Цей рідкісний і важливий літак був ліквідований в районі, відомому як "Азовський трикутник". Про це повідомила прес-служба Сил оборони півдня України.

"Саме так виглядав останній політ в зону неповернення...", — пишуть у ЗСУ.

Варто зазначити, що інформація про аварію ворожого літака над Азовським морем з'явилася пізно ввечері 14 січня. У мережі висували різні версії щодо того, які саме літаки могли бути знищені.

Знищення літаків над Азовським морем

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив свою подяку повітряним силам за відмінно сплановану та успішно проведену операцію в Приазов'ї.

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував події, що сталися над Азовським морем, і спростував твердження російських джерел про те, що збиття літаків А-50 та Іл-22 стало результатом "дружнього вогню".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук побічно підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем 14 січня.

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