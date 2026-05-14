Росіяни відрізали голови українським військовим: Генштаб опублікував деталі

Українські військові потрапили у ворожу засідку.

Росіяни відрізали голови українським військовим

Вбитими виявились військовослужбовці 225 окремого штурмового полку

Російські окупанти відрізали голови двом українським військовослужбовцям. Це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Це сталося 12 травня на Гуляйпільському напрямку. Військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили у ворожу засідку.

Окупанти вбили наших захисників. Однак цього їм було замало. Командир підрозділу ЗС РФ наказав вчинити наругу над тілами українських воїнів.

"З радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ ... Цинізм та жорстокість ворога не знає меж. Для військовослужбовців РФ не існує ані правил та звичаїв війни, ані жодних моральних принципів", - йдеться у повідомленні.

Своїми діями росіяни вкотре порушили правила та звичаї війни. У Генштабі нагадали, що воєнні злочини не мають строку давності.

Нашим захисникам вже вдалося встановити підрозділ, військовослужбовці якого виконували наказ. Попередньо, російський командир раніше наказував глумитися над українськими військовополоненими.

Розстріли українських військовополонених - скільки справ розслідують правоохоронці

Станом на початок грудня 2025 року правоохоронці розслідують 48 справ за фактами розстрілу полонених із числа службовців Сил оборони України. Йдеться про страти військовими країни-агресора в Донецькій області.

Як розповів в інтерв'ю Укрінформу керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький, окупанти навмисне страчують українських захисників, порушуючи норми Женевських конвенцій та демонструючи "показову зневагу до людського життя".

Із загальної кількості розслідуваних нині справ заочно підозри отримали двоє громадян Росії.

Як писав Главред, 19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського району представники ЗС РФ взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата.

Також у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили та взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Один з окупантів зв'язав йому руки, а інший завдав кілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли. Прокуратура почала розслідування злочину.

Крім того, російські окупаційні сили, ймовірно, розстріляли двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя Запорізької області.

Російські окупанти жорстоко стратили українського військовополоненого, прив'язавши його до мотоцикла. Відповідне відео з'явилося в мережі 1 липня. Кадри з дрона поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман".

У березні цього року в соцмережах поширилося відео з імовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На кадрах було видно щонайменше 5 імовірно вбитих військовополонених.

17 лютого росіяни, ймовірно, розстріляли українських військовополонених. Відповідне відео злочину поширювалося в соцмережах. На відео чутно, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

